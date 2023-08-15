WhatsApp Web için şifreye giriş özelliği yolda

WhatsApp'ı Web üzerinden kullananlar için yolda olan yeni şifreyle giriş özelliği daha güvenli bir yol sunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:18
WhatsApp Web için şifreye giriş özelliği yolda
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WhatsApp Web için ekran kilidi özelliği geldiği fark edildi. Bu özellik mobil tarafta yer alsa da bilgisayardan özellikle web üzerinden hesaplarına giriş yapanlar için ekstra bir güvenlik bariyeri sunuyor.

Beta kullanıcıları için sunulan özellik, ekran kilidi şifresini kolayca oluşturacak ve bu sayede şifre ile giriş yapılması sağlanacak.

YENİ ÖZELLİK NASIL OLACAK?

WhatsApp Webb için yeni beta sürümünde sunulan özellik açıldığı zaman platform üzerinden sohbetlere erişmek için oluşturulan şifreyi girmek gerekecek.

Burada kişi anında, 1 dakika sonra ya da 30 dakika sonra tekrar şifre ile girmeyi sormayı seçebilecek. 


WhatsApp Web WhatsApp Web şifreyle giriş

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