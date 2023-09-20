Mariana Çukuru'nun derinliklerinden yeni bir virüs yükseliyor: Binlerce yıldır yaşıyor!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:27

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:27

Dünya üzerindeki virüslerin sayısı, gökyüzündeki yıldızlardan daha fazla olduğu şaşırtıcı bir gerçek. Her bir yıldız için gezegenimizde en az 100 milyon virüs bulunuyor.

Bu virüsler arasında en yaygın olan tür, bakterileri enfekte eden ve zarar veren bakteriyofajlardır. Mikrobiyologlar, bakteriyofajların Dünya'daki en yaygın yaşam formları olduğunu belirtiyorlar.

Bakteriyofajlar, gezegenimizin en ekstrem bölgelerinde dahi bulunabilirler. Bilim insanları, bu virüsleri daha önce asidik kaplıcalar, tuzlu göller, çöller, dağlar ve hatta kutup buzları gibi çeşitli yerlerden izole etmişlerdir.

İNSANLARA ZARAR VERİYOR MU?

Son zamanlarda uluslararası bir araştırma ekibi, Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru'ndan alınan tortu örneğinde yeni bir bakteriyofaj keşfetti. Bu, bilinen en derin izole edilmiş fajlardan biri olarak kabul ediliyor.

Yeni bakteriyofaj, Halomonas cinsine ait halofilik bakterileri (yüksek tuz konsantrasyonlarına sahip ortamlarda yaşayan bakteriler) enfekte ediyor. Bu tür bakteriler genellikle derin deniz hidrotermal bacalarında bulunur.

Bu keşif, derin deniz fajları ve konakçılarının evrimi, çeşitliliği ve genomik özellikleri hakkında yeni bilgiler sunuyor. Fajın lizojenik olduğu, yani konakçısını öldürmediği ve bulaştığı, çoğaldığı ve bir sonraki nesle geçtiği anlamına geldiği belirlendi. Bu, diğer birçok faj türünden farklı bir özelliktir. Virüs'ün insanlara zarar vermediği açıklandı.

Araştırmacılar, vB_HmeY_H4907 adlı bu bakteriyofajın genetik özelliklerini daha fazla incelemeyi planlıyorlar. Bu çalışmanın, bu mikroorganizmaların konakçılarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu ve aşırı habitatlarda nasıl hayatta kaldıklarını anlamamıza yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Çalışma Microbiology Spectrum dergisinde yayınlandı.

