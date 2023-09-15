Yeni Covid varyantı Türkiye'de görüldü: Eris virüsünden korunmanın 5 altın kuralı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:24

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:26

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Eris" olarak adlandırılan yeni Eris COVID-19 varyantı, küresel olarak hızla yayılıyor ve dikkat çekiyor. Eris varyantı, Omicron soyundan geliyor ve pandeminin sonraki evrelerinde nasıl etkili olabileceği hakkında dikkatle inceleniyor. Son olarak Türkiye'de de görüldüğü açıklanan varyant hakkında bilmeniz gerekenler:

ERİS VARYANTI NEDİR?

Eris, SARS-CoV-2 virüsünün son mutasyonlarından biridir ve Omicron soyundan gelmektedir. Eris varyantı, son dört hafta içinde dünya genelinde enfeksiyonlarda gözle görülür bir artışa neden olan ve şu anda baskın tür olarak kabul edilen bir varyanttır.

ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ

Eris varyantının semptomları, COVID-19'un önceki türlerine benzerdir. Bunlar arasında ateş, yorgunluk, vücut titremesi, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya akıntısı, mide bulantısı, kusma, ishal, nefes darlığı veya nefes almada zorluk, yeni tat veya koku kaybı gibi semptomlar bulunur. Ancak, Eris'in uzun vadeli etkileri ve ne kadar sık olarak uzun COVID vakalarına yol açtığı hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

ERİS VARYANTI NE KADAR BULAŞICIDIR?

Henüz kesin bilgilere sahip olunmamakla birlikte, ilk raporlar Eris'in önceki alt varyantlara göre daha bulaşıcı olabileceğini göstermektedir. Spike proteinindeki belirli bir mutasyon, Eris'in nötralize edici antikorlardan kaçmasına izin verme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu, Eris'e karşı bağışıklık kazandıktan sonra tekrar enfekte olma riskini artırabilir.

ERİS İÇİN AŞI VE TEDAVİ VAR MIDIR?

Şu anda Eris varyantına özel bir aşı bulunmamakla birlikte, Eris'e karşı etkili olabilecek güncellenmiş bir COVID-19 takviye aşısının sonbahar 2023'te kullanıma sunulması planlanmaktadır. Ayrıca, antiviral ilaçların Eris dahil COVID-19'un süresini ve şiddetini kısaltmada hala etkili olduğu bilinmektedir.

ERİS VARYANTINDAN KORUNMANIN YOLU NEDİR?

Uzmanlar tarafından eris varyantından korunmak için yöntemler açıklandı: İşte Eris varyantından korunmanın yöntemleri:

Aşı Olun

Aşılar, COVID-19 varyantlarına karşı bağışıklık kazanmanın en etkili yoludur. Eris varyantına karşı güncellenmiş aşılar geliştirilmektedir ve aşılama kampanyalarına katılarak toplum bağışıklığı oluşturmanın önemini unutmayın. Aşılar, hastalığın şiddetini azaltabilir ve hastaneye yatış riskini düşürebilir.

Temel Hijyen Kurallarına Uyun

Eris varyantından korunmanın en temel yolu el hijyenine dikkat etmektir. Sık sık ellerinizi sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca yıkayın veya alkol bazlı el dezenfektanları kullanın. Ayrıca, kalabalık ortamlarda maske takmayı ve sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmeyin.

Semptom Gösteriyorsanız Test Yaptırın

Herhangi bir COVID-19 semptomu gösteriyorsanız, hemen test yaptırın. Eris varyantının semptomları diğer varyantlara benzerdir, bu nedenle herhangi bir semptom ciddiye alınmalıdır. Kendi sağlığınızı ve başkalarının sağlığını korumak için test yaptırmak önemlidir.

Sağlıklı Yaşam Tarzı Alışkanlıklarını Sürdürün

Bağışıklık sistemini güçlendiren sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları sürdürmek, Eris varyantına karşı korunmada yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz yapın, dengeli bir diyet uygulayın, yeterince uyuyun ve stresten kaçının. Bu faktörler, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur.

Güncel Bilgilere Uygun Davranın

COVID-19 hakkında güncel bilgilere ve yerel sağlık otoritelerinin önerilerine uygun davranın. Sağlık otoritelerinin önerdiği aşı takvimi ve önlemleri takip edin. Ayrıca, Eris veya diğer varyantlar hakkında yeni bilgiler geldikçe bu bilgilere göre davranın.

Sonuç olarak, Eris varyantından korunmak için aşı olmak, hijyen kurallarına uymak, semptomları ciddiye almak, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını sürdürmek ve güncel bilgilere uygun davranmak önemlidir. COVID-19 ile mücadelede toplum olarak birlikte çalışmamız ve tedbirleri elden bırakmamamız gerekmektedir.