Mark Zuckerberg, taşı bu sefer Apple'a attı!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 23:19

Teknoloji dünyasının bilinen isimleri zaman zaman birbiriyle atışıyor. Akabinde Mark Zuckerberg yeni yaptığı bir Instagram paylaşımında WhatsApp'ın Apple'ın kendi ekosistemi içinde mesajlaşma hizmeti sunduğu iMessage'dan daha güvenli olduğunu söyledi.

Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın iMessage'dan çok daha güvenli olduğunu söyleyerek tartışmaya farklı bir şirketi daha dahil etmiş oldu. Direkt resmi hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımda WhatsApp’ın ‘uçtan uca şifreleme’ gibi güvenlik özelliklerine vurgu yapmak istedi. CEO, WhatsApp’ın iMessage’dan daha güvenli olduğunu çünkü uçtan uca şifrelemeyi grup görüşmeleri dahil olmak üzere standart olarak sunduğunu aktardı.

SMS GÜVENLİ DEĞİL AMA WHATSAPP ÖYLE!

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda WhatsApp’ın hem iPhone tarafında hem de Android tarafta kusursuz bir güvenlik hizmeti sunduğunu ancak iMessage’da halen pek çok önemli özelliğin bulunmadığna vurgu yaptı.

WhatsApp’ın yeni reklam afişinde ise Zuckerberg’in bu paylaşımını destekleyen sloganlar var. SMS’in günümüz şartlarında güvenli olmadığını aktaran afişte, Apple’a taş atılıyor. Apple’ın bunlara cevap verip vermeyeceği henüz belli değil ancak internet aleminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi duruyor.

Kısa bir süre önce Telegram kurucusu Pavel Durov, kullanıcıların Telegram kullanmasa bile WhatsApp kullanmaması gerektiğini çünkü hiç güvenli olmadığını söylemişti. WhatsApp'ın başındaki isimlerden Will Cathcart direkt Twitter hesabı üzerinden bu yoruma cevap vermişti.

Telegram kurucusunun aksine, 'Telegram'ı özel bir şey için kullanmazdım.' diyerek söze başlamış ve şu sözleri etmişti:

''Telegram'ı özel bir şey için kullanmazdım. Telegram'ın WhatsApp'tan farklı olarak varsayılan olarak uçtan uca şifreleme özelliği yok ve bunu gruplar için aktif etmenin bir yolu da yok. Bu, Telegram'da mesajlarınızın bir kopyası olduğu anlamına geliyor ve bu beni endişelendiriyor.''