Mark Zuckerberg, taşı bu sefer Apple'a attı!
Telegram kurucusu Pavel Durov kısa bir süre önce WhatsApp için sert bir dil kullanmıştı. Şimdi ise Zuckerberg taşı Apple'ın iMessage'ına attı.
Teknoloji dünyasının bilinen isimleri zaman zaman birbiriyle atışıyor. Akabinde Mark Zuckerberg yeni yaptığı bir Instagram paylaşımında WhatsApp'ın Apple'ın kendi ekosistemi içinde mesajlaşma hizmeti sunduğu iMessage'dan daha güvenli olduğunu söyledi.
Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın iMessage'dan çok daha güvenli olduğunu söyleyerek tartışmaya farklı bir şirketi daha dahil etmiş oldu. Direkt resmi hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımda WhatsApp’ın ‘uçtan uca şifreleme’ gibi güvenlik özelliklerine vurgu yapmak istedi. CEO, WhatsApp’ın iMessage’dan daha güvenli olduğunu çünkü uçtan uca şifrelemeyi grup görüşmeleri dahil olmak üzere standart olarak sunduğunu aktardı.
SMS GÜVENLİ DEĞİL AMA WHATSAPP ÖYLE!
Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda WhatsApp’ın hem iPhone tarafında hem de Android tarafta kusursuz bir güvenlik hizmeti sunduğunu ancak iMessage’da halen pek çok önemli özelliğin bulunmadığna vurgu yaptı.
WhatsApp’ın yeni reklam afişinde ise Zuckerberg’in bu paylaşımını destekleyen sloganlar var. SMS’in günümüz şartlarında güvenli olmadığını aktaran afişte, Apple’a taş atılıyor. Apple’ın bunlara cevap verip vermeyeceği henüz belli değil ancak internet aleminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi duruyor.
Kısa bir süre önce Telegram kurucusu Pavel Durov, kullanıcıların Telegram kullanmasa bile WhatsApp kullanmaması gerektiğini çünkü hiç güvenli olmadığını söylemişti. WhatsApp'ın başındaki isimlerden Will Cathcart direkt Twitter hesabı üzerinden bu yoruma cevap vermişti.
Telegram kurucusunun aksine, 'Telegram'ı özel bir şey için kullanmazdım.' diyerek söze başlamış ve şu sözleri etmişti:
''Telegram'ı özel bir şey için kullanmazdım. Telegram'ın WhatsApp'tan farklı olarak varsayılan olarak uçtan uca şifreleme özelliği yok ve bunu gruplar için aktif etmenin bir yolu da yok. Bu, Telegram'da mesajlarınızın bir kopyası olduğu anlamına geliyor ve bu beni endişelendiriyor.''
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- Covid-19'a yakalanmayanların sırrı ortaya çıktı
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- Banka promosyonu alanlar dikkat!