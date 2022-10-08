Telegram kurucusuna WhatsApp'ın başındaki isimden cevap
Telegram kurucusu Pavel Durov'dan kısa bir süre önce WhatsApp'ı kullanmayın gibi bir açıklama gelmişti. İşte WhatsApp'ın başındaki isimden Durov'a cevap geldi.
Telegram kurucusu Pavel Durov zaman zaman WhatsApp ve bazı uygulamalara yönelik açıklamalar yapıyor. Çoğunlukla WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem olan Durov, yine bir açıklama yaptı ve 'mesajlaşma uygulamalarını kullanın ancak WhatsApp'a yaklaşmayın' dedi. Haliyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.
WHATSAPP TARAFINDAN CEVAP GECİKMEDİ
WhatsApp'ı eleştiren ve Telegram'ın en güvenilir ve kullanıcı dostu mesajlaşma uygulamalarından biri olduğunu söyleyen Durov'a yanıt ise gecikmedi. WhatsApp'ın başındaki isimlerden birisi olan Will Cathcart kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Cathcart, Telegram kurucusunun aksine, 'Telegram'ı özel bir şey için kullanmazdım.' diyerek söze başlıyor: '' Telegram'ı özel bir şey için kullanmazdım. Telegram'ın WhatsApp'tan farklı olarak varsayılan olarak uçtan uca şifreleme özelliği yok ve bunu gruplar için aktif etmenin bir yolu da yok. Bu, Telegram'da mesajlarınızın bir kopyası olduğu anlamına geliyor ve bu beni endişelendiriyor.'' diyor.
Bu tweet'in devamında ise, ''Pavel'in bu iddiaları uygulamasını geliştirerek büyütmeyle ilgilenmeden dezenformasyonu bir taktik olarak kullanarak büyütmeye çalıştığını görmek gerçekten üzücü.'' diyerek Pavel'e cevap vermiş oldu.
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