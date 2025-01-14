Mark Zuckerberg'den Apple’a sert eleştiri: '20 yıldır aynı yerde sayıyor'
Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Apple’ı inovasyon eksikliğiyle eleştirerek, iPhone satışlarının düşüşe geçeceğini öngördüğünü paylaştı. Açıklamaları, Meta ve Apple arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi.
Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Apple’ı hedef alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir podcast programında konuşan Zuckerberg, Apple’ın inovasyon konusundaki yetersizliğini eleştirerek, “Steve Jobs, Apple’ı kurdu ve o zamandan beri bir yenilik yapmadan onun mirasına yaslanıyorlar” dedi.
Zuckerberg ayrıca, “iPhone satışları gelecekte düşüşe geçecek çünkü cihazlar artık beklenen iyileştirmeleri sunmuyor. Bu yüzden kullanıcılar telefonlarını yenilemek için daha uzun süre bekleyecek” ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar, Meta ve Apple arasındaki teknoloji rekabetinin yeni bir boyuta taşındığını gösterdi.
Etiketler: #Meta #apple #Mark Zuckerberg #iphone
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