Mark Zuckerberg'den Apple’a sert eleştiri: '20 yıldır aynı yerinde sayıyor'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:42

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:42

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Apple’ı hedef alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir podcast programında konuşan Zuckerberg, Apple’ın inovasyon konusundaki yetersizliğini eleştirerek, “Steve Jobs Apple’ı kurdu ve o zamandan beri bir yenilik yapmadan onun mirasına yaslanıyorlar” dedi.

Zuckerberg ayrıca, “iPhone satışları gelecekte düşüşe geçecek çünkü cihazlar artık beklenen iyileştirmeleri sunmuyor. Bu yüzden kullanıcılar telefonlarını yenilemek için daha uzun süre bekleyecek” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Meta ve Apple arasındaki teknoloji rekabetinin yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.