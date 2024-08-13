2033'e kadar bir daha görünmeyecek... Mars ve Jüpiter o tarihte gökyüzünde dans edecek

Yayınlanma: 13.08.2024 - 15:45

Güncelleme: 13.08.2024 - 15:47

Bu yılın en heyecan verici astronomik olaylarından biri bu hafta gerçekleşecek. 14 Ağustos çarşamba günü, Mars ve Jüpiter gökyüzünde sadece 0.3 derece aralıkla birbirlerine çok yakın görünecek.

Bu olağanüstü yakın geçiş, gözlemciler için nadir bir fırsat sunuyor, kaçıranlar 2033 yılına kadar bir sonraki benzer olayı beklemek zorunda kalacak.

GEZEGEN KAVUŞUMU NEDİR?

Astronomide, iki gök cisminin gökyüzünde birbirine yakın geçişine "kavuşum" denir. Gezegenler mükemmel bir düzlemde hareket etmedikleri için, bu tür kavuşumlar sırasında gezegenler genellikle birbirlerini engellemezler. Bunun yerine, her geçişte aralarındaki mesafe biraz farklılık gösterir.

2020 yılında Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumu gibi, bu yakın kavuşum da teleskopla izlenmesi gereken muhteşem bir manzara sunuyor. Tam dolunayın genişliği 0.5 derece olduğundan, bu kavuşumu izlemek için Ay’ı bütünüyle yakalayan bir görüş alanı yeterli olacak.

Ancak, çıplak gözle bile Mars'ın kırmızı tonu ile Jüpiter’in beyazı arasındaki kontrast etkileyici olacak. Mars’ın parlaklığı zaman zaman değişse de, bu iki gezegen bulutsuz bir gökyüzünde hemen hemen her yerden görülebilecek kadar parlak olacak.

EN İYİ İZLEME ZAMANI

Ne yazık ki, bu kavuşum çoğu yerde akşam saatlerinde izlenemeyecek. Gezegenler, bulundukları yere göre gece yarısı ile sabah 3 arasında doğacak. Bu nadir olayı izlemek için astronomik alacakaranlıktan önce uyanmak gerekecek.

Mars ve Jüpiter’in bu kadar yakın bir kavuşumu her iki yılda bir gerçekleşse de, son kavuşum daha uzaktı ve sadece sabah gökyüzünde gözlemlenebilmişti.

Bir sonraki bu kadar yakın kavuşum için ise 2033 yılına kadar beklememiz gerekecek.