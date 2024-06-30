Mars'a öncekilerden 5 kat fazla göktaşı düşmüş olabilir
ETH Zürih Üniversitesi ile Imperial College London tarafından ortak yürütülen araştırmada, Mars'a daha önce hesaplanandan yaklaşık 5 kat daha fazla göktaşı düştüğü saptandı.
Science Daily'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın verilerinin kullanıldığı araştırmada, Mars'a her yıl 8 metreden büyük krater oluşturan 280-360 göktaşı düştüğü hesaplandı.
Göktaşlarının yaklaşık 3 şiddetinde sismik faaliyetler gösterdiğini ancak bunun Mars'taki depremlerden çok daha kısa sürdüğünü saptayan araştırmacılar, daha önce deprem olarak kategorize edilen 80 faaliyetin göktaşı düşmesi sonucu oluştuğunu ortaya koydu.
Araştırmacıların elde ettikleri veriler Mars yüzeyinde her gün en az bir 8 metrelik, her ay en az bir 30 metrelik krater oluştuğunu gösterdi.
YAPILAN İNCELEMEDE YAKLAŞIK 5 KATI OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Araştırmanın yazarlarından Geraldine Zenhausern, bu sayının sadece yörüngenin tomografi taraması ile görüntülenmesinin ardından yapılan incelemede ulaşılan sayının yaklaşık 5 katı olduğunu belirtti.
Araştırmacılardan Natalia Wojcicka, InSight araştırma ekibi sismik faaliyetleri Mars Yörünge Keşif Aracı'nın (MRO) kamerası yardımıyla bulduklarını, göktaşının oluşturduğu kraterin büyüklüğünü faaliyetin şiddeti ve uzaklığından hesapladıklarını aktardı.
Bu verileri kullanarak InSight aracının çevresinde 1 yılda oluşan kraterleri hesapladıklarını kaydeden Wojcicka, bu sonuçtan yola çıkarak Mars yüzeyine bir yılda düşen ortalama göktaşı sayısına ulaştıklarını belirtti.
Araştırma "Nature" dergisinde yayınlandı.
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