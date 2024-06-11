Mars'ta gizemli bir delik keşfedildi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:58

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:58

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ta gizemli bir delik bulunduğunu açıkladı. Space.com’un bildirdiğine göre, eski bir yanardağın yamacında bulunan bu delik birkaç metre genişliğinde ve ilk olarak 15 Ağustos 2022’de keşfedildi. Haberde, artık tükenmiş olan Arsia Mons yanardağının kenarında yer alan bu gizemli çukurun görüntüsünün, NASA’nın Mars Keşif Yörünge Aracı (MRO) tarafından Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi (HiRISE) kamerası kullanılarak çekildiği belirtiliyor.

Chip'te yer alan habere göre fotoğraf çekildiği sırada NASA’nın uzay aracı Mars yüzeyinden sadece 256 kilometre yüksekteydi. Keşfedilen bu gizemli deliğin dikey bir şaft olduğu düşünülüyor.

Haberde belirtilene göre, bu deliklerin gelecekte astronotlar için barınak olarak kullanılması mümkün olabilir. Mars Dünya’ya göre daha ince bir atmosfere sahip olduğundan ve küresel bir manyetik alana sahip olmadığı için yüzeyinde yaşamak uzay radyasyonu sebebiyle pek kolay değil. Bu yüzden, Ay’da da olduğu gibi, Mars’ta kurulabilecek herhangi bir istasyonun veya ilk yerleşimlerin yer altında başlaması düşünülüyor.

MARS’TA YAŞAM HAKKINDA BİLGİ SAĞLAYABİLİR

Bu çukurlar Mars’ta yaşam hakkında da bilgi sağlayabilir. Açıklamada, “bu çukurların bir diğer cazip yönü de, yalnızca insan astronotlara barınak sağlamakla kalmayıp, bunların geçmişte Mars’taki yaşam için korunaklı meskenler olabileceği anlamında astrobiyolojik açıdan ilgi çekici olabileceği, hatta belki bugün bile orada mikrobiyal yaşam gerçekten mevcut olabileceği” belirtiliyor.

Bu gizemli deliklerin yanardağların kenarında bulunması, muhtemelen Mars’taki geçmiş volkanik aktiviteyle bağlantılı olduklarını gösteriyor. Ay’da ve Dünya’da da bulunan tükenmiş yanardağlarda, geçmişte içinden lavların aktığı ancak artık boşalmış olan bu tür tüneller bulunuyor.

Mars’ta bulunan bu deliklerin ne kadar derin olduğu veya büyük bir mağaraya mı açıldıkları yoksa küçük, silindirik bir tünelden mi ibaret oldukları henüz bilinmiyor. Yine de bu delikler, gelecekte Mars’a gönderilecek insanlı bir görevde ilk iniş ve yaşam alanı oluşturulması için ideal bir alan sağlayabilir.