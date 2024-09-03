Mars'ın ayrıntılı ve renkli haritası paylaşıldı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:31

Güncelleme: 03.09.2024 - 16:31

Çin'in Tiawen-1 misyonu 2020 yılının temmuz ayında Mars yörüngesinde başlamıştı. Yörünge aracı, iniş aracı ve konuşlandırılabilir kameralar ile donatılan Zhurong keşif aracının kaydettiği görüntülerden Mars haritası oluşturduldu.

Misyonun amacı ise Mars'ın jeolojisini ve iç yapısını araştırmak, atmosferini karakterize etmek ve Mars'ta su var mı yok mu sorusunu cevaplamaktı.

MARS'IN EN AYRINTILI VE RENKLİ HARİTASI YAYINLANDI

Tianwen-1 görevinin Mars'ı keşfettiği yaklaşık 1 bin 298 günde, yörünge aracı Mars yüzeyinin sayısız görüntüsünü kaydetmeyi başardı. Çin Bilimler Akademisi'nden (CAS) bir araştırmacı ekibi ile bu görüntüler birleştirilerek 76 metre/piksel çözünürlüğe sahip Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü ve renkli haritası oluşturuldu.

Bu şu anda Mars'ın en yüksek çözünürlüklü haritası ve bir gün mürettebatlı olarak yapılacak görevleri destekleyecek küresel bir temel harita olarak kullanılabilir.

Harita, 284'ten fazla yörüngeden toplanan 14 bin 757 görüntünün bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Mars yüzenin gerçek renklerini yansıtacak şekilde de ayarlandı. Önceki Mars haritalarına kıyasla çok daha yüksek çözünürlüklü olarak sunulan bu harita, Çin'in ilerleyen yıllardaki araştırmalarına da yardımcı olacak.