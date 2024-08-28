Mars'ın yüzeyinde orta çıktı: 'Yeni bakış açıları getiriyor...'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:41

Güncelleme: 28.08.2024 - 11:41

Çin'in Zhurong rover uzay aracı, Mars'ın Utopia Planitia bölgesinde önemli bir keşfe imza attı.

Bu keşif, gezegenin yüzeyinin 35 metre altında gömülü 16 çokgen yapının ortaya çıkarılmasıyla dikkat çekti.

Yapılar, Mars'ın erken dönemlerinde donma-çözülme döngüleri nedeniyle oluşmuş ve bu durum, gezegenin geçmişte çok farklı bir iklim ve eksen eğikliğine sahip olduğuna işaret ediyor.

Araştırma, Mars’ın atmosferinin bir zamanlar bugünkünden çok daha değişken olduğunu ve bu yapıların oluşmasına neden olan iklimsel koşulların, gezegenin tarihi boyunca önemli değişiklikler geçirdiğini gösteriyor.

Çalışma, daha önceki araştırmalarla da desteklenerek, Mars’ın yüzeyinde büyük sel baskınlarının gerçekleştiği bir dönem olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yapıların, lavların soğumasıyla oluşan Dünya'daki bazı çokgen yapılardan farklı olarak, tamamen termal süreçlerle meydana geldiği anlaşıldı.

Zhurong’un keşfi, Mars'ın geçmişi hakkında daha derinlemesine bir anlayış sağlıyor ve bu yeni bulgular, Mars’ın bir zamanlar çok daha yüksek bir eksen eğikliğine sahip olabileceğini gösteriyor.

Bu da, gezegenin mevsimlerinin ve iklim koşullarının bugün olduğundan çok farklı olabileceğini düşündürüyor.

Bilim insanları, Mars’ın bu dramatik iklimsel değişimlerinin gezegenin tarihini nasıl şekillendirdiğini anlamak için bu bulgular üzerinde çalışmaya devam ediyorlar.