NASA hem Dünya'da hem de Mars'ta uçabilecek helikopter üretecek

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:38

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:38

NASA, geleceğin uçak tasarımlarını keşfetmek ve geliştirmek için hem Mars'ı hem de Dünya'yı test alanı olarak kullanıyor. Mars'ta NASA'nın Ingenuity Mars adlı bir helikopteri de bulunuyor. 2021 yılında gönderilen helikopter kızıl gezegende başarılı bir şekilde görevini yerine getirmeye devam ediyor.

NASA şimdi ise yeni elde ettiği sonuçlar ile daha gelişmiş bir helikopter üzerinde çalışmaya başladı. Açıklanan bilgilere göre Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda test edilen yeni bir rotor, neredeyse süpersonik hızlarda çalışabilen parçalara sahip. Ayrıca Ingenity Mars aracından farklı olarak daha gelişmiş ve uzun karbon fiber kanatlara sahip. Bu geliştirmelere rağmen uçağın kanatları süpersonik hızlara yaklaşırken sorun çıkartıyor.

Mühendisler, Mars'ın koşullarını Dünya'da taklit etmek için uzay araçlarının test edildiği uzay simülatörünü kullandılar. Eylül ayında gerçekleşen testlerde, yeni rotor kanatlarının performansı çeşitli hızlarda ve eğim açılarında değerlendirildi.

NASA, elde edilen verilerin, daha verimli ve güvenli rotorlu araçlar geliştirmek için kullanılacağını belirtti. Ingenuity helikopteri, beklenen beş uçuşun çok ötesinde, 66 uçuş gerçekleştirerek Mars'ta planlanandan çok daha uzun süre görev yaptı.

NASA mühendisleri, Ingenuity'nin performansını değerlendirmek için Aralık ayında yeni bir dizi hızlı uçuş gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Bu uçuşlar, rotorlu araçların Mars'taki davranışlarına ilişkin aero-mekanik modellerin ince ayarlanmasına yardımcı olacak.