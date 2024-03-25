Mars'ın yörüngesini paylaşan yeni bir Truvalı asteroidi var

Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:31

Güncelleme: 25.03.2024 - 14:31

Gökbilimciler Mars yörüngesinde yeni bir Truvalı asteroidinin varlığını doğruladılar. Kızıl Gezegenin yeni tanımlanan bu yoldaşı, diğer Truva asteroidlerinden farklı olarak istikrarsız bir yörüngeye sahip olabilir. Bu da geçmişi hakkında bazı ilginç olasılıkları doğuruyor.

Chip'in aktarıdğı habere göre truva asteroidleri bir gezegenle aynı yörüngede bulunur ve onunla birlikte hareket eder. İki yerçekimsel cismin (bu durumda Güneş ve bir gezegen) etrafında, çok daha küçük nesnelerin tıpkı gezegen gibi yörüngede olacak şekilde yerleştirilebileceği, Lagrange noktaları olarak beş nokta vardır. Bunlardan biri yörüngenin karşı tarafında, biri gezegen ile Güneş arasında, biri de gezegenin biraz gerisinde yer alıyor. Son ikisi ise yörüngede 60°'den önde (L4) ve 60°'den geride (L5) bulunur.

DÜNYANIN BİLİNEN YALNIZCA İKİ TRUVALI ASTEROİDİ VAR

Dünya’nın bilinen yalnızca iki Truvalı asteroidi vardır ancak bunları incelemek zordur. Mars’ta ise bilinen 17 Truvalı asteroidi bulunuyor ve bunların çoğu gezegeni takip edenlerden oluşuyor. Gezegenin önünde ise doğrulanmış olarak yalnızca 1999 UJ7 olarak adlandırılan bir asteroit daha bulunuyor ve araştırmacılar, yeni doğrulanan 2023 FW14 nesnesinin onunla bir ilişkisi olabileceğini düşünüyorlar.

Universidad Complutense de Madrid’den yazar Raul de la Fuente Marcos, yaptığı açıklamada, “Daha önce bilinen 16 Truvalı asteroidinin yörünge evrimi uzun vadeli istikrar gösterse de, yenisinin yörüngesi istikrarlı değil” dedi ve devam etti: “Kökeni için iki olasılık var: Truva 1999 UJ7’nin bir parçası olabilir ya da Mars’ın yörüngesinden geçen Dünya’ya yakın asteroit popülasyonundan ele geçirilmiş olabilir.”

Bu yeni nesnenin Mars Truvalı asteroidi olduğuna dair onay Gran Telescopio Canarias’tan (GTC) geldi. Ayrıca bu güçlü araç, aynı zamanda nesnenin ışık spektrumunu toplamak için de kullanıldı. Gökbilimcilerin gök cisimlerinin kompozisyonunu uzaktan incelemesine imkan tanıyan bu spektrum, 2023 FW14’ün kökenine dair bazı önemli bilgiler sağlıyor.

IAC araştırmacısı ve makalenin ortak yazarı Julia de León, “GTC ile elde edilen 2023 FW14’ün spektrumu diğer L4 Truvası 1999 UJ7’ninkinden biraz farklı olsa da her ikisi de aynı kompozisyon grubuna aittir, L5 Truva asteroidlerinin aksine bunlar ilkel tipte asteroitler, hepsi kayalık ve silikatlar açısından zengin” diyor.

L5’teki Truva asteroidlerinin tamamının, 2 kilometreden biraz daha küçük çapı ile oradaki en büyük cisim olan asteroit Eureka ile akraba olduğu görülüyor. L4’teki nesnelerin de bazı benzerlikler paylaşması mümkün olabilir, ancak ekip, Mars yörüngesinden geçen bir asteroidin geçici olarak bir Truva’ya dönüştüğüne inanıyor.

Çalışma Astronomi ve Astrofizik dergisinde yayınlandı.