Mars'ta Güneş tutulması nasıl oluyor?

NASA’nın Perseverance keşif aracı 8 Şubat'ta Mars uydusu Phobos'u Güneş önünden geçerken kaydetmeyi başardı. Güneş tutulması olarak kayıtlara geçen olayda fotoğraflar birleştirilerek video haline getirildi.

On February 8 @NASAJPL's Perseverance rover observed Mars' larger moon Phobos passing in front of the Sun, and captured the event with its Mastcam-Z camera. This movie shows the transit in real time (about 38 seconds) using 57 of those images, aligned, upscaled, and cleaned. pic.twitter.com/68pXBaxWUI