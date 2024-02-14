Mars'ta Güneş tutulması nasıl oluyor?
NASA kısa bir süre önce Mars'taki güneş tutulmasını kaydetti. Phobos, Güneş’in önünden geçerken görüntülendi.
NASA’nın Perseverance keşif aracı 8 Şubat'ta Mars uydusu Phobos'u Güneş önünden geçerken kaydetmeyi başardı. Güneş tutulması olarak kayıtlara geçen olayda fotoğraflar birleştirilerek video haline getirildi.
GÖRÜNTÜLER BİRLEŞTİRİLDİ KISA BİR VİDEO HALİNE GETİRİLDİ
On February 8 @NASAJPL's Perseverance rover observed Mars' larger moon Phobos passing in front of the Sun, and captured the event with its Mastcam-Z camera. This movie shows the transit in real time (about 38 seconds) using 57 of those images, aligned, upscaled, and cleaned. pic.twitter.com/68pXBaxWUI— Jason Major (@JPMajor) February 10, 2024Göz Atın
Mastcam-Z ile kaydedilen görüntüler video haline getirilirken hizalandı, büyütüldü ve temizlendi. Toplamda 57 görüntü kullanıldı.
Phobos, 1877 yılında Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedildi. Mars'ın uydusu olarak tanımlanan Phobos, gezegende yer alan yer çekimi kuvveti sebebiyle uzun bir zaman sonra parçalanacak.
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