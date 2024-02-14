Mars'ta Güneş tutulması nasıl oluyor?

Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:53

Güncelleme: 14.02.2024 - 11:53

NASA’nın Perseverance keşif aracı 8 Şubat'ta Mars uydusu Phobos'u Güneş önünden geçerken kaydetmeyi başardı. Güneş tutulması olarak kayıtlara geçen olayda fotoğraflar birleştirilerek video haline getirildi.

GÖRÜNTÜLER BİRLEŞTİRİLDİ KISA BİR VİDEO HALİNE GETİRİLDİ

Mastcam-Z ile kaydedilen görüntüler video haline getirilirken hizalandı, büyütüldü ve temizlendi. Toplamda 57 görüntü kullanıldı.

Phobos, 1877 yılında Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedildi. Mars'ın uydusu olarak tanımlanan Phobos, gezegende yer alan yer çekimi kuvveti sebebiyle uzun bir zaman sonra parçalanacak.