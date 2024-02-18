NASA'dan iş daveti: Mars'ta gibi yaşayacakları arıyoruz

Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:24

Güncelleme: 18.02.2024 - 17:24

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), henüz Mars'a kimseyi gönderemese de başlattıkları Mars'ta yaşam simülasyonunu test edecek insanlar arandığını duyurdu.

Program kapsamında insanlar, Mars ortamını simüle eden bir 3 boyutlu yapıyı test edecekler.

Bilim diplomasına sahip olmak veya askeri ya da pilotluk deneyimi olmak NASA'nın kriterleri arasında yer alırken kabul edilen adaylar, 3 boyutlu yapının içerisinde 1 yıl geçirecekler.

CHAPEA (Mürettebat Sağlığı ve Performans Keşfi Analogu) isimli habitat simülasyonu Mars Dune Alpha, bin 700 metrekarelik alanıyla, NASA'nın bir gün Mars'ta astronotları barındırmak için inşa edebileceği yaşam alanlarını taklit ediyor.

Programın ilk dört kişilik mürettebatı geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana bu yapıda yaşıyor. NASA'nın ilerleme raporları işin nasıl bir şey olduğuna dair verdiği ipuçları şöyle:

Sebze yetiştirmek

Kum havuzunda "Marswalks" simülasyonu yapmak

simülasyonu yapmak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılanlara benzer bilim deneylerini denetlemek

Sıkı bir egzersiz rejimini takip etmek

Şimdi de NASA, 2025 baharında başlayacak ikinci CHAPEA misyonu için aday arıyor.

ABD VATANDAŞI YA DA OTURMA İZNİ

NASA, 30 ila 55 yaşları arasındaki, İngilizce bilen, sigara içmeyen "sağlıklı, motive ABD vatandaşları veya daimi oturma iznine sahip" kişileri aradığını söyledi.

Uzay yolculuğu yapan astronotlar gibi, NASA da simülasyon astronotlarının bir STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında yüksek lisans derecesine sahip olmasını ve bu alanda iki yıllık deneyime sahip olmasını veya bin saatlik jet pilotluğu yapmış olmasını istiyor.

Başvuru sahiplerinin ayrıca sabıka geçmişi kontrolünden, psikiyatrik taramadan ve tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerekiyor.

Uygulama, işin doğasına dair daha fazla ipucu sunarak şu tür sorular soruyor:

Bir yıl boyunca işlenmiş, uzun raf ömrüne sahip uzay uçuşu yiyeceklerini tüketmeye istekli misiniz? ve Aileniz, arkadaşlarınızla hiç temas kurmadan veya çok sınırlı temas kurarak uzun süre uzak kalmaya hazır mısınız?"

Ayrıca aylık kan, idrar, dışkı ve tükürük testlerini, sosyal medyaya sınırlı erişimi ve yaşam alanı dışındaki kişilerle iletişimde 20 dakikalık gecikmeleri de anlatıyor .

NASA'ya göre gıda alerjileri, diyet kısıtlamaları ve mide-bağırsak bozuklukları CHAPEA'nın bunları karşılayamaması nedeniyle elenme sebebi olarak sayılıyor. Kan sulandırıcılar ve uyku yardımcıları gibi bazı ilaçlar da yasaklılar listesinde olduğu gerekçesiyle elenme sebepleri arasında yer alıyor.

NASA sözcüsü, CHAPEA katılımcılarına ödenen ödemenin "diğer analog görevlere katılan kişilerin aldığı ödemeyle tutarlı" olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Başvurular 2 Nisan 18.00'a kadar devam edecek.