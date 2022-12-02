Mars'taki mega tsunaminin sırrı çözüldü mü?
Yapılan son araştırmada Mars'ta yaklaşık 3,4 milyar önce gerçekleştiği düşünülen mega tsunaminin, 66 milyon yıl önce Dünya'daki tüm uçamayan dinozorların kitlesel yok oluşuna katkı sunan Chicxulub etkisine benzer asteroit çarpmasından kaynaklanmış olabileceği ortaya çıktı.
Geçmişte yapılan araştırmalar, Mars'ın kuzeyindeki okyanus tabanında asteroit veya kuyruklu yıldız etkisiyle yaklaşık 3,4 milyar yıl önce bir mega tsunaminin gerçekleştiğini öne sürüyor ancak ortaya çıkan "çarpma kraterinin" yeri belirsizliğini koruyordu.
Scientific Reports'ta yayımlanan son araştırma, yeni bulguları gün yüzüne çıkardı.
Araştırma kapsamında gezegene dair yapılan önceki araştırmalardan alınan görüntüler birleştirilerek oluşturulan Mars yüzeyinin haritaları analiz edildi ve söz konusu mega tsunamiye neden olabilecek çarpma krateri belirlendi.
"Pohl" adı verilen kraterin, 110 kilometrelik çapa sahip olup deniz seviyesinin yaklaşık 120 metre altında, okyanus tarafından kaplandığı düşünülen kuzeydeki ovalarda yer aldığına inanılıyor.
ASTEROİT VE KUYRUKLU YILDIZ ÇARPMALARI SİMÜLE EDİLDİ
Yaklaşık 3,4 milyar yıl önce ortaya çıkmış olabileceği öne sürülen Pohl'u ne tür bir etkinin yaratmış olabileceği ve bunun bir mega tsunamiye yol açıp açmayacağını test etmek için asteroit ve kuyruklu yıldız çarpmaları simüle edildi.
Simüle edilmiş çarpmaların, 110 kilometre çapında kraterler oluşturduğu ve mega tsunamilere yol açtığı görüldü. 3 kilometrelik asteroit çarpmasının neden olduğu mega tsunaminin analizi, bu tsunaminin karada yaklaşık 250 metre yüksekliğe ulaşabileceğini gösterdi.
Söz konusu çarpmanın, 66 milyon yıl önce Dünya'daki tüm uçamayan dinozorların kitlesel yok oluşuna katkı sunan Chicxulub etkisine benzer olduğu kaydedildi.
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