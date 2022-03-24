Mars'taki ses hızı keşfedildi

24 Mart 2022 Perşembe, 13:21

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz yılın Şubat ayında keşif için Perseverance gezgini ve Ingenuity helikopterini Mars’a göndermişti.

BİLİNMEYENLERE IŞIK TUTUYOR

Shift Delete'in haberine göre, Mars Keşif Programı kapsamında Kızıl Gezegen üzerindeki kaya ve tortu örneklerini toplayıp eski mikroskobik yaşamın belirtilerini araştıracak olan gezgin, keşfettikleriyle Mars hakkındaki bilinmeyenlere ışık tutuyor.

MARS'IN SES HIZI BELİRLENDİ

Perseverance gezgininden sorumlu araştırmacı ekibi, Mars’taki sesin hızını belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda Mars’ta yaklaşık 240 m/s hızla seyahat eden bir ses keşfedildi. Aynı zamanda farklı ses frekanslarının Mars’ta farklı hızlarda seyahat ettiğini de farkkettiler.

KEŞİF SÜRECİ

Perseverance, sesi algılayabilmek için özel bir mikrofon ile donatıldı. Baptiste Chide, bu yılki 53. Ay ve Gezegen Bilimleri Konferansı’nda mikrofonun ayrıca keşif aracının içinde ve çevresinde Mars’ın yüzeyindeki sıcaklığı ölçmeye de yaradığını belirtti.

Mars yüzeyinde ses ölçüm işlemi, Perseverance’ın lazer patlamalarından çıkan seslerin gezici mikrofonuna geri dönmesi için geçen süre ölçülerek gerçekleştirildi.