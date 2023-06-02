Mars'tan ilk kez canlı yayın yapılacak
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Mars'tan canlı yayın yapacağını açıkladı. ESA yayınlanan görüntülerde sadece 18 dakikalık bir gecikmenin yaşanacağını belirtti.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Mars'ın yörüngesinde bulunan uydusu Mars Express'den canlı yayın yapacağını belirtti.
Mars Express uydusu 20 yıldır Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dolanıyor ve Mars'ın manzarasını ortaya koyan değerli verileri geri gönderiyor. Ancak Mars'dan gönderilen görüntüler her zaman gecikme ile geliyor. Bu durum ilk kez doğrudan Mars'tan yayınlanan bir canlı yayın ile değişecek.
Görüntüler, uzay aracının Görsel İzleme Kamerası (VMC) olarak da bilinen Mars Webcam'i aracılığıyla iletilecek.
Ayrıca görüntüler bir saat boyunca her 50 saniyede bir gösterilecek.
ESA'nın YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak canlı yayın 2 Haziran'da saat 19:00'da başlayacak.
"ÇALIŞACAĞINI %100 BİLEMİYORUZ"
ESA'nın Almanya'daki misyon kontrol merkezinin uzay aracı operasyonları yöneticisi James Godfrey konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dünya'dan neredeyse üç milyon kilometre uzaklıkta olan eski bir kamera olan bu, başlangıçta mühendislik amaçları için tasarlandı, bu yüzden bu daha önce denenmedi ve dürüst olmak gerekirse, kesin olarak çalışacağını %100 bilemiyoruz. Ancak oldukça iyimserim."
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