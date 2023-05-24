Dünya bugün Mars'tan bir 'uzaylı sinyali' alacak

Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:36

Güncelleme: 24.05.2023 - 13:40

NASA bünyesinde yürütülen, Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması (SETI), "Uzayda Bir İşaret" başlıklı yeni bir projeye imza attı.

Bilim insanları ve hatta sanatçıların da dahil olduğu uzmanlardan oluşan bir ekip, telsiz operatörü Daniela de Paulis'in Mars'tan Dünya'ya mesaj gönderilmesini içerecek çalışmasına katkı sağlayacak.

De Paulis konuya ilişkin demecinde, "Tarih boyunca insanlık güçlü ve dönüştürücü olgularda anlam arayışına girmiştir. Dünya dışı bir uygarlıktan mesaj almak tüm insanlık için son derece dönüştürücü bir deneyim olacaktır" dedi.

De Paulis'e göre proje, bu senaryoyu küresel işbirliği yoluyla hayata geçirmek için benzeri görülmemiş bir fırsat sunmasının yanı sıra kültürler ve disiplinler arası bir anlam arayışını teşvik ediyor.

KULLANICILAR MESAJI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAK

Avrupa Uzay Ajansı'nın, Mars'ın etrafında dönmekte olan ExoMars Trace Gas Orbiter aracı, mesajı TSİ ile 22:00'de gönderecek ve mesaj 16 dakika sonra Dünya'ya ulaşacak.

Proje ile birlikte, "uzaydan gelen dünya dışı bir güçten mesaj almanın nasıl bir şey olacağı" simüle edilecek, ancak mesajın içeriği konusunda şimdilik bir bilgi yok.

Kullanıcılar, Mars'tan gelen mesajı çözmek ve yorumlamak için 'A Sign in Space' adıyla oluşturulan Discord sunucusunda beyin fırtınası yapacak.

Ayrıca, 'Dünya dışı bir uygarlıktan gelen herhangi bir sinyalin tespit edilmesinin toplumsal sonuçlarını' tartışmak üzere halka açık bir dizi Zoom tabanlı tartışma da düzenlenecek.