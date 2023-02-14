Maxar'dan depremin etkisini gözler önüne seren yeni uydu görüntüleri

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerin etkileri sürerken, ABD'li uzay şirketi Maxar yeni uydu görüntüleri yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 14:03
Maxar'dan depremin etkisini gözler önüne seren yeni uydu görüntüleri
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Dünyanın pek çok yerinden yardım ve destekler gelirken, ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi olan Maxar vahim görüntüleri paylaşmıştı. İki deprem sonrasında bölgede yaşanan yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri, Twitter üzerinden binlerce kişiye ulaştıktan sonra görüntüleri paylaşmaya devam edeceklerini duyuran şirketten yeni uydu görüntüleri geldi. 

Farklı şehirlerin öncesi ve sonrası görüntelerini paylaşan şirket yıkımın etkilerini çok daha iyi anlamayı sağlıyor. 

YIKIMI GÖZLER ÖNÜNE SEREN YENİ UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Yaşanan depremler 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşmişti. Hatay, Malatya Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis de etkilenen kentler arasında yer alırken depremde  200 saat geride kaldı.

Bir haftanın üzerinde süren kurtarma çalışmalarına eklenen binlerce gönüllü insan da hummalı bir çaba gösteriyor.

Bu felaketin etkileri ses getirmeye devam ederken Maxar'ın Twitter üzerinden paylaştığı yeni uydu görüntülerinde depremden etkilenen Gaziantep'in Islahiye ilçesi, Iskenderun ve Kahramanmaraş'ın tepeden görünümü ortaya çıktı.

 


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