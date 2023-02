Maxar'dan depremin etkisini gözler önüne seren yeni uydu görüntüleri

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 14:03

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 14:05

Dünyanın pek çok yerinden yardım ve destekler gelirken, ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi olan Maxar vahim görüntüleri paylaşmıştı. İki deprem sonrasında bölgede yaşanan yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri, Twitter üzerinden binlerce kişiye ulaştıktan sonra görüntüleri paylaşmaya devam edeceklerini duyuran şirketten yeni uydu görüntüleri geldi.

Farklı şehirlerin öncesi ve sonrası görüntelerini paylaşan şirket yıkımın etkilerini çok daha iyi anlamayı sağlıyor.

YIKIMI GÖZLER ÖNÜNE SEREN YENİ UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Yaşanan depremler 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşmişti. Hatay, Malatya Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis de etkilenen kentler arasında yer alırken depremde 200 saat geride kaldı.

Bir haftanın üzerinde süren kurtarma çalışmalarına eklenen binlerce gönüllü insan da hummalı bir çaba gösteriyor.

Bu felaketin etkileri ses getirmeye devam ederken Maxar'ın Twitter üzerinden paylaştığı yeni uydu görüntülerinde depremden etkilenen Gaziantep'in Islahiye ilçesi, Iskenderun ve Kahramanmaraş'ın tepeden görünümü ortaya çıktı.

Recent #satellite imagery shows a #landslide that was triggered by the #earthquake, blocking a mountain road. This is near the town of #Islahiye in southeastern #Turkey (location: 37.002, 36.594). The before image is from December 27, 2022 and the after from February 13, 2023. pic.twitter.com/2MG7CRbiQH — Maxar Technologies (@Maxar) February 13, 2023

The southern Turkish port of #Iskenderun (location: 36.593, 36.191) suffered severe structural damage, as well as container fires, from the recent #earthquake with overall operations halted and all ships diverted to alternative ports. Satellite image from Feb 12, 2023. #Turkey pic.twitter.com/DIGoKZ4XD1 — Maxar Technologies (@Maxar) February 13, 2023