Outlast'ın yeni oyununun erişim tarihi açıklandı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:55

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:02

Dünyanın en popüler korku oyunu serilerinden biri olan Outlast'ın yeni oyunu The Outlast Trials, erken erişime açılacak. Yapımcı firma Red Barrels, The Outlast Trials'ın 18 Mayıs'ta erken erişime gireceğini duyurdu.

The Outlast Trials, diğer oyunların aksine bu sefer hem tek oyunculu hem de dört kişiye kadar oluşturulan ekip tarafından oynanabiliyor. Çok oyunculu korku oyunu tarzında tasarlanan The Outlast Trials, Soğuk Savaş döneminde geçiyor.

Oyuncular bir psikiyatri hastanesinde tutulan mahkumların ilaç deneylerine maruz kalmasını konu alıyor. Oyuncular bu hastanede hayatta kalmak için mücadele edecek.

Oyun, Outlast serisinin önceki oyunlarından farklı olarak yalnızca korku öğelerine değil, aynı zamanda bulmaca çözme mekaniklerine de odaklanacak.