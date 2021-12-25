Mercedes, Çin'deki otomobillerini geri çağırıyor

25 Aralık 2021 Cumartesi, 13:10

Çin'in en üst düzey kalite gözlemcisine göre, Mercedes-Benz (Çin) Otomotiv Satış Şirketi, Çin pazarından bazı ithal araçları güvenlik endişeleri nedeniyle geri çağırmaya başladı.



Yetkililer, 9 Şubat 2020 ile 2 Haziran 2020 arasında üretilen otomobillerin koltuklarının arızalı olabileceğini ve bunun kaza halinde yolcunun yaralanma riskini artırabileceğini kaydetti.

GERİ ÇAĞRILAN ARAÇLAR

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 22 Aralık'tan itibaren başlayan geri çağırma işleminin, 9 Şubat 2020 ile 2 Haziran 2020 arasında üretilen 7 ithal GLE SUV ve GLS SUV aracı ile 4 Ağustos 2020 ile 27 Ağustos 2020 arasında üretilen 149 ithal CLS, E-Serisi, GLC SUV ve S-Serisi otomobili kapsadığı belirtildi.



PARÇALAR ONARILACAK

Açıklamada, 4 Ağustos 2020 ile 27 Ağustos 2020 arasında üretilen araçlar için hatalı yan darbe sensörlerinin, yandan alınacak bir darbe durumunda koruma sistemlerinin aktivasyonunun gecikmesine yol açarak bunların tutma etkisini azaltabileceği ve araçta bulunanların yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi.



Lüks otomobil üreticisi, kusurlu parçaların ücretsiz kontrol edilerek onarılacağını duyurdu.

