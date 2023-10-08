Merkür hala küçülmeye devam ediyor!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:34

Güncelleme: 08.10.2023 - 11:34

NASA, 1970 yılında Merkür'e Mariner 10 görevi kapsamında bir araç göndermişti. Aracın elde ettiği bilgilere göre Merkür sürekli olarak küçülüyordu. Bilim insanları bu durumun nedenini gezegenin çekirdeğinin soğuması olarak açıklamıştı. Birleşik Krallık'ta yürütülen bir araştırma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı.

MERKÜR KÜÇÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Araştırmacıların elde ettiği bulgulara göre Merkür'ün yakın bir zamanda tekrardan küçüldüğü ortaya çıktı. Jeolojik olarak, bu daralmanın yaklaşık 300 milyon yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor, bu da Merkür'ün hala daralmakta olduğu fikrini tekrardan gündeme getirdi.

Merkür, yaklaşık 4.6 milyar yıl önce oluştuğunda iç ısıya sahipti. Ancak zamanla iç ısısını kaybederek çekirdeği katılaştı ve bu da gezegenin boyutlarının küçülmesine neden oldu. Bu içsel soğuma süreci, iç ısı üretiminin olmadığı gök cisimlerine özgüdür ve Ay gibi diğer gök cisimlerinin de benzer şekilde küçüldüğü bilinmektedir.

Yüzeydeki daralma veya büzülme sonucunda, gezegenin dış yüzeyi üzerinde çatlaklar, uçurumlar ve sırtlar gibi jeolojik özellikler oluşur. Bu tür özellikler, Mariner 10 uzay aracı tarafından gezegenin yüzeyinde tespit edilmişti.

Bu çalışmada ise, bilim insanları daha yeni görüntüleri inceleyerek Merkür üzerindeki bu jeolojik olayların daha ayrıntılı bir analizini yaptılar. Analizler sonucunda, "graben" olarak adlandırılan yeni jeolojik özelliklerin keşfedildi. Grabenler daralma sürecinde oluşan yarıklara denilmektedir. Araştırmacılara göre bu grabenler 300 milyon yıl önce oluşmuş.

Bu sonuçlar, Merkür'ün çekirdeğinin tam olarak soğumamış olabileceğini ve hala daralma yaşayabileceği ihtimalini göstermektedir. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) işbirliği olan BepiColombo görevi, bu grabenlerle ilgili daha fazla bilgi sağlayabilir ve Merkür'ün devam eden daralma sürecinin sırrını çözebilir. Bu uzay aracının 2025'in sonlarında Merkür'ün yörüngesinde dönmeye başlaması bekleniyor.