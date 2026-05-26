26.05.2026 00:21:00
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’dan CHP’li ilçe başkanına: ‘Ya yürüyüşü iptal et ya da istifa et’

CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kendisini arayarak Özgür Özel’e destek yürüyüşünü iptal etmesini istediğini, kabul etmeyince ise “O zaman istifa et” dediğini söyledi. Demir, “Ben buraya mutlak butlanla gelmedim, polis zoruyla ilçe başkanı olmadım” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi ve “mutlak butlan” kararı sonrası Didim’de CHP’liler yürüyüş kararı aldı.

Evrensel’in haberine göre, CHP Didim İlçe Örgütü’nün Özgür Özel’e destek için düzenlediği yürüyüşte konuşan Dilaver Demir, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile arasında geçen telefon görüşmesini anlattı. 

“YÜRÜYÜŞÜ İPTAL ET, YOKSA İSTİFA ET”

Demir, Hüseyin Yıldız’ın kendisini arayarak yürüyüşün iptal edilmesini istediğini söyledi.

Demir, “Ben de kendisine bu yürüyüşü iptal etmeyeceğimizi ifade ettim. Bunun üzerine bana ‘O zaman istifa et’ denildi ve telefon kapatıldı” dedi. 

“BEN BURAYA MUTLAK BUTLANLA GELMEDİM”

Konuşmasında “mutlak butlan” tartışmalarına da göndermede bulunan Demir, ilçe başkanlığı görevine üyelerin ve delegelerin iradesiyle geldiğini vurguladı.

Demir, “Ben Didim İlçe Başkanı olurken buraya mutlak butlanla gelmedim. Ben buraya ne olduğu belirsiz insanları yanıma alıp parti basarak gelmedim. Ben buraya polis zoruyla gelip ilçe başkanı olmadım” ifadelerini kullandı. 

“KARARI ÜYELER VERİR”

Görevden ayrılması gerekiyorsa buna yalnızca örgütün karar verebileceğini söyleyen Demir, “Ben buraya Didim’in 16 mahallesindeki üyelerimizin ve delegelerimizin iradesiyle geldim. Eğer bir gün bu görevden ayrılacaksam; buna da üyemiz karar verir, delegemiz karar verir” dedi. 

