Meta ilginç bir yapay zeka sistemi duyurdu

Meta'nın yapay zekaya olan ilgisi ve yatırımları artarken; çevreyi görüp algılayabilen bir sistem duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:51
Meta ilginç bir yapay zeka sistemi duyurdu
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Dünyanın en popüler uygulamalarının ana şirketi olan Meta, ilginç bir yapay zeka sistemini duyurdu. Bu sistem sayesinde kişiler neyi nerede unuttuklarını yapay zeka ile öğrenebilecek. OpenEQA adı verilen teknoloji etrafında yer alan şeyleri anlayabileceği aktarılıyor. 

META'DAN YENİ OPENEQA

OpenAI'nin araçları gibi açık kaynaklı bir yapıya sahip olan OpenEQA, diğer yapay zeka modelleri ile de duyular kazanabilecek. 

Söylenene göre OpenEQA, cihazlara bir nevi beyin sağlayacak. Onları daha akıllı hale getirecek. Sistem tanıtılırken verilen örneğe göre örneğin bir ofis çalışanı kartını bulamıyor. OpenEQA kartını alanda veya etrafta saptadıysa kişiye nerede olduğunu bildirecek, örnekteki vakada OpenEQA şu şekilde bir cevap verecek:

''Kartını yemek masasında bıraktın, yiyecek kasesinin yanında.''

Meta'ya göre günümüzdeki görsel dil modelleri oldukça sınırlı erişime sahip ve bu sebeple OpenEQA, açık kaynak olarak geliştirildi.


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