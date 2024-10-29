Meta kendi arama motoru üzerinde çalışıyor
Meta, şirketin şu anda kullandığı Google ve Bing'in yerini alacak kendi yapay zeka tabanlı arama motoru üzerinde çalışıyor.
Daha önce de ortaya atıldığı gibi Meta bir süredir kendi arama motorunu geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç ay önce ise Meta'nın kendi ağını oluşturmaya çalıştığına dair bilgiler sızdırılmaya başladı.
Meta'nın veri toplama girişimlerinin sonucu olarak, Instagram ve Facebook üzerinden arama motoru gibi çalışması sağlanacak. Meta'nın yapay zeka sohbet robotunun Google ve Bing yerine kendi ve verilerini kullanarak yanıt vermesi sağlanacak. Meta, geçen hafta Reuters'ın haberlerini sohbet robotunda kullanmak için bir anlaşma imzalamıştı.
Şirket henüz bu raporlar hakkında yorum yapmadı ancak popüler arama motorlarına olan bağımlılığını azaltmaya çalışan tek şirket Meta değil. OpenAI arama hizmetiyle ilgili söylentiler uzun zamandır söylenti olarak dolaşıyor. Kendi arama motorunu başlatan bir diğer AI şirketi olan Perplexity, News Corp'tan yasadışı veri kullanımı nedeniyle dava edildi.
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