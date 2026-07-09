Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meta, kendi yapay zeka çipini üretecek

Meta, kendi yapay zeka çipini üretecek

9.07.2026 19:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meta, kendi yapay zeka çipini üretecek

Meta'nın kendi yapay zeka çipini eylülde üretmeye başlayacağı aktarıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Reuters tarafından yapılan habere göre Meta ilk yapay zeka çipini eylül ayında üretmeye başlayacak. Bunun sebebi diğer teknoloji şirketlerinde olduğu gibi NVIDIA'ya olan bağımlılığı bitirmek. 

Reuters tarafından incelenen bir şirket iç yazışmasına göre şirket, gelecek yıl  yapay zeka toplam işlem gücünü 14 gigawatt’a çıkarmayı hedefliyor. Bu plan kapsamında eylül ayından itibaren Iris adı verilen yapay zeka çipinin üretimine başlayacak.  

Bir süredir test edilen çipin test edilmesi sadece altı hafta sürdü ve önemli bir sorun bulunmadı.

Meta, üretilen bu çipi kendi ihtiyaçlarına göre geliştirdi ve tasarımında farklı çip şirketleriyle işbirliği yapıyor. 

İlgili Konular: #Yapay zeka #Meta #çip

İlgili Haberler

Seyahat planlamasında yapay zeka kullanımına ilişkin araştırma
Seyahat planlamasında yapay zeka kullanımına ilişkin araştırma Kaspersky, seyahat planlamasında yapay zeka kullanımına ilişkin yaptığı son araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Sahte yapay zeka içerikleri artıyor; 43 binden fazla ünlünün sesi ve görüntüsü kullanıldı
Sahte yapay zeka içerikleri artıyor; 43 binden fazla ünlünün sesi ve görüntüsü kullanıldı Japonya'da Haziran-Ağustos 2025 döneminde, Japon ünlüler ile seslendirme sanatçılarının ses ya da görüntülerinin izinsiz kullanıldığı, yapay zekayla üretilen 43 bini aşkın video ve görsel tespit edildi.
Uzay yolculukları astronotların beynini yeniden şekillendiriyor: Mars görevleri için büyük risk
Uzay yolculukları astronotların beynini yeniden şekillendiriyor: Mars görevleri için büyük risk Bilim insanları tarafından yürütülen yeni araştırmalar, mikroçekim ortamının astronotların beyin yapısında kalıcı ve fiziksel değişikliklere yol açtığını ortaya koydu. Uzayda adeta kendisini yeniden kablolayan insan beyninin, gelecekteki uzun soluklu Mars ve Ay görevlerinde ciddi koordinasyon ile yön duygusu kayıplarına neden olabileceği belirtiliyor.