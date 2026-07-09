Meta, kendi yapay zeka çipini üretecek

Reuters tarafından yapılan habere göre Meta ilk yapay zeka çipini eylül ayında üretmeye başlayacak. Bunun sebebi diğer teknoloji şirketlerinde olduğu gibi NVIDIA'ya olan bağımlılığı bitirmek.

Reuters tarafından incelenen bir şirket iç yazışmasına göre şirket, gelecek yıl yapay zeka toplam işlem gücünü 14 gigawatt’a çıkarmayı hedefliyor. Bu plan kapsamında eylül ayından itibaren Iris adı verilen yapay zeka çipinin üretimine başlayacak.

Bir süredir test edilen çipin test edilmesi sadece altı hafta sürdü ve önemli bir sorun bulunmadı.

Meta, üretilen bu çipi kendi ihtiyaçlarına göre geliştirdi ve tasarımında farklı çip şirketleriyle işbirliği yapıyor.