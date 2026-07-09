Seyahat planlamasında yapay zeka kullanımına ilişkin araştırma

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seyahat planlamasında yapay zeka kullanımı siber risk farkındalığını artırıyor.

Araştırma, aktif yapay zeka kullanıcılarını seyahat planlaması gibi önemli bir süreci sohbet robotlarına ve yapay zeka destekli araçlara emanet etmeye yönelten motivasyonları ve kullanıcıların hizmetlerin güvenliğini nasıl değerlendirdiğini ortaya koydu.

Yapay zeka destekli araçlar sayesinde gezginlerin talepleri ve bütçelerine uygun kişiselleştirilmiş seyahat rotaları birkaç tıklamayla oluşturulabiliyor ancak sohbet robotları tarafından sağlanan bilgilerin her zaman doğrulanması gerekiyor.

Geçmişte, yapay zekaya fazla güvenerek kendi araştırmasını yapmadığı için seyahatlerinde sorun yaşayan turistlere ilişkin pek çok örnek bulunuyor.

Yapay zekanın sunduğu bilgilerin yanı sıra paylaştığı bağlantıların da kontrol edilmesi gerekiyor. Bu bağlantılar arasında kötü amaçlı veya oltalama içerikli linkler yer alabiliyor.

Yapay zeka sohbet robotlarından gelen bağlantılara tıklamadan önce, söz konusu linklerin oltalama korumasına sahip güvenilir bir siber güvenlik çözümüyle taranması öneriliyor.

Yapay zeka, seyahat planlamasında rota oluşturma ve bilgi aramanın yanı sıra otel ve ulaşım rezervasyonlarının yapılmasında da kullanılabiliyor. Bu durum, kişisel verilerin paylaşılmasını da beraberinde getiriyor.

Kaspersky'nin araştırması, tüm kullanıcıların kişisel bilgilerini yapay zeka sistemlerine emanet etmeye hazır olmadığını gösteriyor.

"Siber farkındalık elden bırakılmamalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma Merkezi Grup Müdürü Vladislav Tushkanov, yapay zeka kullanarak seyahat planı yapanlardaki temkinlilik düzeyinin umut verici olduğunu belirtti.

Kişisel veri paylaşımının olduğu her türlü çevrim içi etkileşimde rasyonel yaklaşım sergilemenin kritik önem taşıdığının altını çizen Tushkanov, şunları kaydetti: