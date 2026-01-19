Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meta'nın Threads'i kullanıcı sayısı bakımından X'i geçti

Meta'nın Threads'i kullanıcı sayısı bakımından X'i geçti

19.01.2026 20:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meta'nın Threads'i kullanıcı sayısı bakımından X'i geçti

Meta'nın X alternatifi olarak sunduğu ancak Türkiye'de açık olmayan Threads uygulaması mobil tarafta günlük aktif kullanıcısı sayısı bakımından X'i geçmeyi başardı.

İlk yayınlandığında Türkiye'de de olan ancak sonrasında kullanıma kapatılan Threads, günlük kullanıcı sayısında X'i geçmeyi başardı. İki yıldır ülkemizde kapalı olan uygulama, günlük mobil kullanıcısı sayısını yıllar içinde artırdı. Similarweb tarafından aktarılan verilere göre Threads App Store ve Play Store uygulama mağazalarını kullanan işletim sistemlerinde 141,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

X'e dönüşen Twitter, web tarafında halen lider pozisyonunda bulunuyor. 

Threads'in sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri uygulamanın bir diğer Meta uygulaması olan Instagram ile entegre olarak hesap oluşturma imkanı oluyor. Kullanıcılar Instagram ve Threads hesapları arasında kolayca geçiş yapabiliyor. 

X bir süredir Grok'un ürettiği uygunsuz içerikler sebebiyle olumlu anılmıyor.

İlgili Konular: #Meta #Threads #Twitter rakibi Threads

İlgili Haberler

Çin, yeni internet uydularını fırlattı
Çin, yeni internet uydularını fırlattı Çin, alçak yer yörüngesinde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 19. grubunu uzaya gönderdi.
İnsan gözyaşının bilimsel açıklaması: Neden ağlarız?
İnsan gözyaşının bilimsel açıklaması: Neden ağlarız? İnsan türüne özgü en gizemli eylemlerden biri olan ağlamanın bilimsel ve evrimsel kökenlerini inceleyen araştırmalar; gözyaşının yalnızca bir keder ifadesi değil, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren ve vücudu sakinleştiren karmaşık bir biyolojik sinyal sistemi olduğunu ortaya koyuyor.
OpenAI, bu yıl bir donanım ürünü piyasaya sürebilir
OpenAI, bu yıl bir donanım ürünü piyasaya sürebilir OpenAI bir süredir ChatGPT dışında başka ürünler üzerinde çalışıyor. Aktarılana göre şirket bir donanım ürünü üzerinde çalışıyor ve bu yılın ikinci yarısında karşımıza çıkartabilir.