Meta'nın Threads'i kullanıcı sayısı bakımından X'i geçti

İlk yayınlandığında Türkiye'de de olan ancak sonrasında kullanıma kapatılan Threads, günlük kullanıcı sayısında X'i geçmeyi başardı. İki yıldır ülkemizde kapalı olan uygulama, günlük mobil kullanıcısı sayısını yıllar içinde artırdı. Similarweb tarafından aktarılan verilere göre Threads App Store ve Play Store uygulama mağazalarını kullanan işletim sistemlerinde 141,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

X'e dönüşen Twitter, web tarafında halen lider pozisyonunda bulunuyor.

Threads'in sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri uygulamanın bir diğer Meta uygulaması olan Instagram ile entegre olarak hesap oluşturma imkanı oluyor. Kullanıcılar Instagram ve Threads hesapları arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

X bir süredir Grok'un ürettiği uygunsuz içerikler sebebiyle olumlu anılmıyor.