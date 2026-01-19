OpenAI, bu yıl bir donanım ürünü piyasaya sürebilir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 20:35:00
Haber Merkezi
OpenAI bir süredir ChatGPT dışında başka ürünler üzerinde çalışıyor. Aktarılana göre şirket bir donanım ürünü üzerinde çalışıyor ve bu yılın ikinci yarısında karşımıza çıkartabilir.

OpenAI, bir süre önce ChatGPT'deki bazı aboneliklere reklam getireceği haberleriyle gündeme gelmişti. Finansal açıdan istenilen kârı bulamayan şirket söylendiğine göre kendi donanım ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ürünün ise 2026 yılının ikinci yarısında karşımıza çıkması bekleniyor. 

OPENAI İLK DONANIM ÜRÜNÜNÜ PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYOR

Şirketin üst düzey isimlerinden biri olan Chris Lehane'nin sözlerine odaklanılan haberde OpenAI, eski Apple tasarımcısı olan Jony Ive ile geliştirilen bir ürünü piyasaya sürecek.

Bir süredir zaten konuşulan ortaklığın ilk ürününün ne zaman çıkacağı belirsizdi.

Belirtildiğine göre bu ilk donanım ürünü Gumdrop kod adına sahip. Ürünün gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip akıllı bir kalem olduğu konuşuluyor. 

OpenAI aynı zamanda taşınabilir bir ses cihazı üzerinde çalışıyor ancak pek bir ayrıntı ortaya çıkmadı. 

