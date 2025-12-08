Meta, tanıtmayı planladığı karma gerçeklik gözlüğünü erteledi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 21:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meta'nın Phoenix adı verilen karma gerçeklik gözlüğünü ertelediği ortaya çıktı.

Meta'nın bu yıl ya da en geç 2026 yılı içinde tanıtmayı planladığı söylenilen karma gerçeklik gözlüğünün 2027 yılına kadar ertelendiği ortaya çıktı. Cihazın çok daha iyi performans sunması istendiği için daha fazla üzerinde çalışması gerektiği söyleniyor. 

Phoenix kod adına sahip cihazın 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak işler pek hızlı ilerlemiyor gibi görünüyor. 

Karar, ürünün geliştirildiği departman Reality Labs'ten çalışanlara gelen not ile ortaya çıktı. Departmanın başındaki isimlerden Maher Saba tarafından gönderdiği söylenen mesajda karma gerçeklik gözlüğünün çıkışı 2027 yılının ilk çeyreğine kaydırıldı.

Tarihin ertelenmesinin en büyük sebeplerinden biri de ürünün en ince ayrıntısına kadar kusursuz hale getirilmesinin beklenmesi.

Öte yandan şirketin geliştirdiği tek ürün bu değil. 

Daha önce yapılan açıklamalara göre Meta, 2026 yılında Malibu 2 kod adına sahip bir giyilebilir cihaz tanıtacak. Sınırlı sayıda üretilmesi beklenen cihazla ilgili pek bir ayrıntı bilinmiyor.

