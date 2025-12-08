Altı kola sahip insansı robot tanıtıldı

Çoklu görevlerde çalışmak için optimize edilen Miro U, dünyanın ilk altı kollu teker bacaklı insansı robotu olarak karşımıza çıktı. İnsansı robot endüstriyel görevler ve otomasyon için tasarlandı.

Aynı robotun önceki modeli fabrikada görev yapmaya başlamıştı.

Robotun geliştirilmiş ve yenilenmiş versiyonu olan Miro U, insanlarla, otonom robotlar ve robotik sistemlerle beraber çalışabilecek şekilde tasarlandı.

Midea'nın üçüncü nesil insansı robotu olan Miro U, dikey kaldırma, 360 derece sabit dönme ve yüksek hassasiyet kontrol sistemlerine sahip altı adet kola sahip.

Şirketin hedefi Miro U'yu bu yıl sonlarında çamaşır makinesi fabrikasında devre almak.

Öte yandan 2026 yılında robotun yeni nesillerinin şirketin mağazalarında müşteri yönlendirme ve ürün tanıtımlarında kullanılması amaçlanıyor.