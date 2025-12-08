Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altı kola sahip insansı robot tanıtıldı

8.12.2025 21:23:00
Haber Merkezi
Çin merkezli Midea, farklı işleri yapabilmek adına altı kola sahip insansı robotunu gösterdi.

Çoklu görevlerde çalışmak için optimize edilen Miro U, dünyanın ilk altı kollu teker bacaklı insansı robotu olarak karşımıza çıktı. İnsansı robot endüstriyel görevler ve otomasyon için tasarlandı. 

Aynı robotun önceki modeli fabrikada görev yapmaya başlamıştı. 

Robotun geliştirilmiş ve yenilenmiş versiyonu olan Miro U, insanlarla, otonom robotlar ve robotik sistemlerle beraber çalışabilecek şekilde tasarlandı.

Midea'nın üçüncü nesil insansı robotu olan Miro U, dikey kaldırma, 360 derece sabit dönme ve yüksek hassasiyet kontrol sistemlerine sahip altı adet kola sahip. 

Şirketin hedefi Miro U'yu bu yıl sonlarında çamaşır makinesi fabrikasında devre almak.

Öte yandan 2026 yılında robotun yeni nesillerinin şirketin mağazalarında müşteri yönlendirme ve ürün tanıtımlarında kullanılması amaçlanıyor.

İlgili Konular: #Çin #insansı robot #robotik yapay zeka

