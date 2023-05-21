Facebook'un sahibi Meta Twitter'a rakip olacak uygulama üzerinde çalışıyor

Ayrıca uygulamanın Instagram ile de bağlantılı olacağı ortaya çıktı. Kullanıcılar Instagram’da takip ettiği kişileri, tek bir tuşla yeni Twitter benzeri uygulamada takip edebilecek.

NEDEN TWITTER BENZERİ UYGULAMALAR ARTTI?

Son zamanlarda birçok şirket tarafından Twitter benzeri uygulamalar yapılıyor. Bunun nedenin ise Twitter’ı Elon Musk’ın satın almasıyla uygulamaya koyduğu yeni kararlar olduğu tahmin ediliyor. Mavi tiklerin kaldırılması ve ücretli hale gelmesi gibi kararlar kullanıcılar tarafından büyük tepki toplamıştı. Bundan dolayı rakip platformların ortaya çıktığı tahmin ediliyor.