Disney modeli kullanıldı: Siyasilerin yapay zeka hali gündem oldu

Karaboğa’nın yaptığı çizim için teşekkür eden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, çalışmayı profil fotoğrafı yaptı. Baş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok güzel bir çizim olmuş. Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum”