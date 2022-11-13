Disney modeli kullanıldı: Siyasilerin yapay zeka hali gündem oldu
Yapay zeka ve Disney modelini birleştiren Samet Karaboğa isimli sosyal medya kullanıcısı, siyasi liderleri çizdi. Çalışma sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İşte siyasiler ve Karaboğa’nın çalışmaları:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demşitaş
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Karaboğa’nın yaptığı çizim için teşekkür eden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, çalışmayı profil fotoğrafı yaptı. Baş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Çok güzel bir çizim olmuş. Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum”
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