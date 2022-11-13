Disney modeli kullanıldı: Siyasilerin yapay zeka hali gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 14:57
<p>Yapay zeka ve Disney modelini birleştiren <strong>Samet Karaboğa</strong> isimli sosyal medya kullanıcısı, siyasi liderleri çizdi. Çalışma sosyal medyada büyük beğeni topladı. </p> <p>İşte siyasiler ve Karaboğa’nın çalışmaları:</p>

Yapay zeka ve Disney modelini birleştiren Samet Karaboğa isimli sosyal medya kullanıcısı, siyasi liderleri çizdi. Çalışma sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

İşte siyasiler ve Karaboğa’nın çalışmaları:

<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</p>

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu</p>

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

<p>MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli</p>

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

<p>İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener</p>

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

<p>Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ</p>

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

<p>Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demşitaş</p>

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demşitaş

<p>DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan</p>

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

<p>Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu</p>

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

<p>Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce</p>

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

<p>Karaboğa’nın yaptığı çizim için teşekkür eden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, çalışmayı profil fotoğrafı yaptı. Baş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:</p> <p><strong>“Çok güzel bir çizim olmuş. Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum”</strong></p>

Karaboğa’nın yaptığı çizim için teşekkür eden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, çalışmayı profil fotoğrafı yaptı. Baş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok güzel bir çizim olmuş. Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum”

Yapay zeka Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener temel karamollaoğlu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Ümit Özdağ erkan baş ali babacan Muharrem İnce Samet Karaboğa Disney modeli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler