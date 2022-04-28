Metaverse'ten yeni nesil 'çevrimiçi flörtleşme' uygulaması

28 Nisan 2022 Perşembe, 16:16

Çevrimiçi flörtün, modern flört dünyasının yüzde 80’ine hâkim olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre, insanların çevrimiçi flörtleşmeye yoğunlaşmasının sebebi de doğal flörtleşmenin zorluklarıyla ilgili.

Metaverse, bugün en popüler çevrimiçi uygulamalardan biri. Karşımıza ilk kez fikirsel bazda, Neal Stephenson’ın 1992 yılında yayımlanan bilim kurgu romanı Snow Crash’de [Parazit] çıkan bu sanal dünya, geçen yıllarda Facebook tarafından hayata geçirilen Metaverse ile modern zamanların İnternet kullanıcılarıyla buluştu.

FLÖRTÜN MERKEZİ: PLANET THETA

Gelelim flört meselesine... Fireflare Games tarafından geliştirilen Planet Theta, Metaverse platformunda yayınlanacak "ilk flörtleşme uygulaması" olma özelliğini taşıyor. FireFlare Games'in baş işletme görevlisi Aaron Kizer bu durumu şöyle tarif ediyor:

"Benzersiz bağlantı kurma yeteneği sayesinde Planet Theta'daki insanları gerçekten tanıyabilirsiniz. Telefonunuzdaki bir uygulama ile avatarınızı güncelleyebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz..."

Dünya’nın en ünlü çöpçatanlarından biri olan Paul Brunson da sanal gerçekliğin risk alma kısmına değiniyor. Brunson'a göre, “Risk almada ciddi bir artış var, tehlikeli risklerden bahsetmiyorum, ancak gerçek hayatta yapamayacağınız şeyleri burada [Planet Theta] yapabilirsiniz ve bu güzel bir şey...”

HER YEDİ DAKİKADA BİR KÖTÜYE KULLANIM

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne göre, Metaverse'de herhangi bir fiziksel saldırı riski olmamasına rağmen, kullanıcılarının her yedi dakikada bir kötüye kullanıma maruz kaldığı tespit edildi. Buna zorbalık, ırkçılık ve şiddet tehditlerin dahil olduğu belirtildi.

Öte yandan, İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan Nina Jane Patel, geçen haftalarda Facebook’un sanal platformu Horizon’da avatarının tacize uğradığını öne sürdü.

Patel, "Platforma girdiğimde 60 saniyede üç erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz şekilde avatarıma dokundu. Avatarımın bedeninin üstüne ve altına dokunduklarında ekran görüntüsü çekiyorlardı. Tacizciler 'Sevmiyormuş gibi yapma' gibi şeyler söylediler" dedi.