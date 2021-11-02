Mete nedeniyle büyüklere yeni kısaltma gerekecek

02 Kasım 2021 Salı, 00:00

Teknolojiyle ilgili grupların Twitter'da ön plana taşıdıkları en popüler öneri F ile M’nin değişimiyle birlikte MAANG oldu.

Bir grup da Japon çizgi romanlarına atıfta bulunarak MANGA'yı önerdi.

FAANG hisse senetleri, geçen yıl yaklaşık 5,8 trilyon dolarken bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 7.416 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Bu arada ABD'de listelenmiş en değerli şirket olan Apple’ı geçerek ilk sıraya yerleşen Microsoft ile trilyon dolarlık firmalar arasına katılan Tesla’nın da FAANG ekibine katılması da bir diğer öneri.

Bu değişiklikle, birlikte ortaya çıkan isim de MAMATA. Bu grubun, geri kalanına kıyasla en küçük piyasa değerine sahip şirketi Netflix.

Google’ın da tepe şirketi Alphabet’in baş harfinin listeye girmesiyle birlikte Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Tesla ve Alphabet MAMATA'yı oluşturuyor.

MAMATA’nın toplam piyasa değeri ise yaklaşık 10 trilyon dolar.