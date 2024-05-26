Microsoft, 28 yıllık dönemi kapatıyor

Microsoft ikonik programlama araçlarından birini olan VBScript'ı kaldırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 13:13
Microsoft, 28 yıllık dönemi kapatıyor
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Microsoft da diğer teknoloji şirketleri gibi kullanılmayan ya da eskisi kadar popüler olmayan ya da sadece eskiyen hizmetlerini kaldırıyor. Onlardan biri olan VBScript, bu yıl bitmeden kullanım dışı kalacak. Yazılımcıların aktif bir şekilde kullandığı VBScript aracı, Microsoft'un yeni Windows sürümlerinden tamamen kaldırılacak.

MICROSOFT, 28 YILLIK HİZMETİNİ SONLANDIRIYOR

Duyuru direkt şirketin program yöneticisi Naveen Shanker tarafından yapıldı. Daha modern ve gelişmiş seçenekler sunmayı hedeflediklerini söyleyen Shanker, bu sebeple VBScript'i sonlandırdıklarını açıkladı. 

Microsoft tarafından 1996 yılında Visual Basic Scripting Edition olarak sunulan programlama dili, Windows 11 sürüm 24H2’de isteğe bağlı özelliklerin arasında sunulacak ya da istenirse varsayılan olarak etkinleştirilebicek.

Şirketin, 2027’de hayata geçirmeyi planladığı Aşama 2’de araçlar varsayılan olarak kapatılacak.


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