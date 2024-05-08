Microsoft, büyük bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor

Microsoft, ortaya çıkan yeni bilgilere göre büyük bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:55
Microsoft, büyük bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor
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Yapay zeka tarafına yaptığı yatırımları sürekli yenileyen Microsoft'un kendi yapay zeka modeli MAI-1 üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. OpenAI'nin geliştirdiği GPT modellerini kullanmak yerine kendi yapay zeka modelini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Microsoft'un MAI-1'i ne zaman sunacağı bilinmiyor.

MICROSOFT KENDİ YAPAY ZEKA MODELİNİ GELİŞTİRİYOR

Farklı yapay zeka modelleri geliştiren şirketler arasına Microsoft da dahil oluyor. Information tarafından hazırlanan habere göre Microsoft, OpenAI'ye 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptıktan sonra kendi büyük yapay zeka modelini geliştirmeye karar verdi. 

Söylenene göre MAI-1 olarak adlandırılan bu yeni büyük yapay zeka, Google AI lideri Mustafa Süleyman tarafından yönelitiliyor.

MAI-1, Microsoft'un daha önce geliştirdiği küçük ve açık kaynaklı modellere kıyasla çok büyük kalıyor. 500 milyar parametyere ve ayara sahip olması beklenen modelin, spesifik alanlarda kullanılması bekleniyor. 

Microsoft daha önce Phi-3 yapay zeka modelini kullanıma sunmuştu. Phi-3, 3,8 milyar parametrelik anlama kapasitesiyle Azure, Hugging Face ve Ollama temelinde sunulmuştu. 


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