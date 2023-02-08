Microsoft ChatGPT ile güçlendirilmiş yeni tarayıcısını duyurdu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:18

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:18

OpenAI tarafından geliştirilen metin tabanlı bir yapay zekâ olan ChatGPT, geçtiğimiz günlerde Microsoft tarafından büyük bir yatırım almıştı. Bu yatırım neticesinde ilk ortak ürünlerini tanıttılar. Microsoft kendi arama motoru Bing ve tarayıcısı Microsoft Edge için artık ChatGPT’nin temelini oluşturan yapay zekanın gelişmiş bir modelini kullanıyor.

Microsoft’un yaptığı etkinlikte tanıtılan tarayıcı, GPT-4 modelini kullanıyor. Bing’e entegre edilen GPT-4 sayesinde bir “Sohbet” bölümü ekleniyor. Sohbet bölümüne kullanıcılar istedikleri soruyu sorabilecekler. Aynı ChatGPT’de olduğu gibi doğal, bir insan cevaplıyormuş gibi cevaplar alacaklar. Ayrıca sohbet bölümünü kullanarak bir sayfanın, makalenin özetini de çıkarttırabilecekler.

Microsoft'un yapay zeka destekli tarayıcısı ve arama motoru nasıl kullanılır?

Microsoft’un yeni çıkardığı tarayıcıyı ve arama motorunu kullanmak için ilk önce bekleme listesine kayıt olmanız gerekiyor. Sıranız geldiğinde ise arama motoruna erişim hakkına sahip oluyorsunuz.