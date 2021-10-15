Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı
Microsoft, Çin'de internet kurallarının sıkılaşmasını gerekçe göstererek, ülkede LinkedIn hizmetini yıl sonunda kapatacağını bildirdi.
Microsoft, yayımladığı yazılı açıklamada, Çin'de önemli ölçüde zorlaşan faaliyet ortamı ve sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle profesyonel ilişki ağı LinkedIn'i kapatacağını duyurdu.
Öte yandan şirket, ülkede LinkedIn'in yerini alacak InJobs adlı yeni uygulama geliştirdi.
LinkedIn'in başkalarıyla bağlantı kurma imkanını koruyan InJobs'da sosyal paylaşım yapma imkanı bulunmayacağı açıklandı.
Microsoft tarafından 2016'da satın alınan LinkedIn martta ülkede yeni üye almayı durdurmuş, Çin ise mayısta Microsoft'un Bing arama motorunun ve LinkedIn'in kullanıcı bilgilerini uygunsuz biçimde kullandığını tespit ederek, problemin giderilmesi talebinde bulunmuştu.
Çin yönetiminin YouTube videolarını sansürlemesi üzerine Google 2010'da arama motorunu Çin'den çekmişti.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- MEB'den ders kitapları kararı
- 'Dolar tutulamayacak'
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Akaryakıta büyük zam yolda
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Akşener'den Erdoğan'a zor soru
- Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu