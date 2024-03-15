Microsoft Copilot Pro Türkiye’de kullanıma açıldı

Microsoft Copilot Pro Türkiye'de kullanıma sunuldu. Peki ne fiyatı ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:50
Microsoft Copilot Pro Türkiye’de kullanıma açıldı
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Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un ücretli versiyonu olan Copilot Pro, dünya genelinde kullanıma sunuldu. 

MICROSOFT COPILOT İÇİN TÜRKİYE'DE AYLIK 720 TL ÖDEMEK GEREKİYOR

İlk ay ücretsiz denenebilen Copilot Pro, daha sonra aylık 720 TL'ye kullanılabiliyor. 

Copilot Pro aboneleri aynı zamanda Microsoft 365 aboneliği olmadan AI asistanını Office web uygulamalarında kullanabilecekler. 

Microsoft'un Copilot Pro'su profesyonel kullanıcılara sesleniyor.

Hatırlatmak gerekirse Copilot'un pro olmayan versiyonu ücretsiz olarak sunuluyor.


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