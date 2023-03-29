Microsoft GPT-4 özelinde Security Copilot'u duyurdu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:07

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:07

Microsoft kademeli olarak yapay zekayı sistemlerinin her aşamasına sokuyor. Yeni duyurulan yapay zeka destekli asistan, GPT-4 destekli olarak geliştirildi. OpenAI'ye yatırım yapan Microsoft, kurumsal sektör için güvenlik çözümünü gösterdi.

MICROSOFT, SECURITY COPILOT NE İŞE YARAYACAK?

Geliştirilen bu sistem siber güvenlik uzmanları için bir dijital asistan görevi görecek.

Söz konusu sistem GPT-4'ü temeline alıyor ve ayrı bir güvenlik protokülünü benimsiyor. Güvenlik uzmanlarının ve bunun bağlamında şirketlerin kullanıcı verilerini daha iyi koruması amacı taşıyan sistem, güvenlik olaylarını tespit edip raporluyor.

Sistem aynı zamanda günlük olarak toplanan 65 trilyondan fazla veriden güç alıyor ve daha önce belki de günler süren işleri birkaç dakikada hallediyor. Microsoft Security Copilot, dosyaların tamamını kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayıp, analiz ediyor.

Microsoft Security Copilot sisteminin özellikleri ve yapaldikleri aşağıdaki video ile açıklandı:

