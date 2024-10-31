Microsoft, ne kadar kazandığını açıkladı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 18:39

Güncelleme: 31.10.2024 - 18:39

Bir zamanlar dünyanın en değerli şirketi olan Microsoft, halen en çok kazanan şirketlerden biri. Şirket 2024 yılına ilişkin verilerini ise yakın zaman önce yayınladı.

MICROSOFT BU YIL NE KADAR KAZANDI?

Buna göre dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Microsoft, yılın ikinci çeyreğinde 65,6 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Bir önceki çeyrekte ise şirket 64,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirket 24,7 milyar dolar kar eldi etti.

Microsoft'un en çok kazandığı hizmeti ise Azure oldu. Şirketin Azure gelirleri yıllık bazda yüzde 33 arttı.

Aynı zamanda Office tarafında da servis gelirleri yüzde 12 artış gösterdi.

Microsoft, Office ve bulut hizmetlerinde yüz güldüren sonuçlar açıkladıysa da oyun tarafı için işler pek de iyi gitmiyor. Xbox konsol satışlarında yüzde 29'luk düşüş yaşansa da Game Pass'in içinde yer aldığı Xbox içerik ve hizmetleri yüzde 61 oranında artış gösterdi. Burada büyük oranda Activision Blizzard etkisi büyük ölçüde hissediliyor.