Microsoft o alana tekrar girmeyi deneyebilir

Yayınlanma: 07.10.2024 - 18:45

Güncelleme: 07.10.2024 - 18:45

Microsoft'un başka bir katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığı aldığı patent ile ortaya çıktı. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne bu yılın başlarında yapılan başvuradan sonra ekim ayında yayınlanan patent, Samsung ve Huawei gibi şirketlerin yatay olarak katlanan telefonlarına benziyor.

Hatta Samsung'un ve Huawei'in telefonlarından çok Google'ın Pixel Fold modeline benziyor. Çünkü Microsoft'un aldığı patentte yer alan telefonun iç ekran çerçevesi Pixel Fold molinde olduğu gibi kalın ve telefon katlandığında kültçe gibi bir genişliğe ulaşıyor.

Elbette bu patent görselleri ne zaman gerçek bir telefona dönüşür bilemiyoruz ancak bu bir telefon değil tablet bile olabilir.

Hatırlatmak gerekirse Microsoft'un daha önce katlanabilir yapıda tanıttığı Surface Duo 2'si 2023 yılında üretimi durdurulmuştu. Bu telefon iki ayrı ekrandan oluşuyordu ve geniş çerçeveleri bulunuyordu. 2021 yılında tanıtılan telefon Android işletim sistemine sahipti ancak çok rağbet görmemişti, yıllar sonra da üretimden kaldırılmıştı.