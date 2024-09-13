Microsoft, 650 Xbox çalışanıyla yollarını ayırdı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 06:19

Güncelleme: 13.09.2024 - 06:20

Teknoloji ve oyun sektöründe işten çıkarmaların sayısı 2024 yılında oldukça arttı. Microsoft ise bunlar ışığında 650 Xbox çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Microsoft aylardar farklı departmanlardaki çalışanlarını işten çıkarıyor.

Microsoft daha önce 1.900 Activision Blizzard ve Xbox çalışanını işten çıkarmıştı. Bünyesindeki bazı oyun stüdyolarını kapatan ve geliştirilen oyunların fişini çeken Microsoft, son dönemde bu konuyla anılmaya başlandı.

Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer ise The Verge'ün aktardığına göre konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu işten çıkarmalar Activision Blizzard anlaşmasıyla ilgili ve bu son karar sonrası hiçbir oyunun, cihazın ya da herhangi bir şeyin iptal edilmediğini söylüyor.

Spencer, "Satın alma sonrası ekip yapımızı uyumlu hale getirmenin ve işimizi yönetmenin bir parçası olarak, işimizi uzun vadeli başarı için organize etmek istiyoruz. Microsoft Gaming'de çoğu kurumsal ve destekleyici konular olmak üzere yaklaşık 650 rolü ortadan kaldırma kararı aldık" diyor.