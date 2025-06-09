Microsoft Store için yeni arayüz

Teknoloji şirketleri yeni kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak adına uygulamalarının arayüzlerini güncelliyor. Bunlardan biri de Microsoft oluyor. Microsoft Store için kişiselleştirilmiş ana sayfadan, daha akıllı arama ve uygulamanın Windows'a entegresi adına önemli bir güncelleme geldi.

MICROSOFT STORE İÇİN YENİLENEN ARAYÜZ

Güncellemeyle kullanıcıların karşısına özel içerik sunan ana sayfa yapısı çıkarken, arama deneyimi de değiştirildi. Arama kısmı eleştirilen mağazanın yeni hali, uygulamaların güncellendiği, puan ve kullanıcı diline uygun hale getirilmesiyle öne çıkıyor.

Yapay zeka aracı Copilot da Microsoft Store deneyimine dahil oldu ancak ilk etapta yalnızca ABD'deki kullanıcılar için. Bunun yanında Microsoft mağazayı bu güncellemeyle beraber işletim sistemine entegre ediyor.