Microsoft Store için yenilikler geliyor

Microsoft, Windows kullanıcıları ve uygulama geliştiricileri için Microsoft Store'da yenilikler sunacak. Buna göre kullanım çok daha bir tecrübe sunmuş olacak. Microsoft'un yıllık geliştirici konferansı olan Build 2025'te uygulama mağazası için de yenilikler duyuruldu.

MICROSOFT STORE İÇİN NELER YENİ?

Microsoft Store'a gelen yeni özellikler arasında 19 dolarlık kayıt ücretinin kaldırılmış olması. Bireysel geliştiriciler eskiden buraya kayıt olurken ücret ödemek zorundaydı ancak yeni kararla artık bunu ödemek zorunda değiller. Bu ücret ödeme sistemi gelecek aydan itibaren kaldırılıyor.

Mağazanın ne zaman güncellendiğini kullanıcıya göstermeyi planlayan Microsoft, geliştiriciler için Sağlık Raporu verilerini yeniliyor. Bu sayede yazılım hatalarının hızlıca tespit edilmesi ve çözülmesi sağlanmış olacak.

Öte yandan Win32 uygulamalarına doğrudan güncelleme desteği ve Microsoft Store FastTrack programı ile nitelikli şirketlerin uygulamalarını mağazaya daha hızlı göndermesine imkan sağlayacak.