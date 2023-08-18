Microsoft, Xbox 360 mağazasını kapatıyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:49

Güncelleme: 18.08.2023 - 10:49

Teknoloji devi Microsoft, uzun yıllar boyunca oyunculara hizmet vermiş olan Xbox 360 Mağazası ve Marketplace'in kapatılma kararını duyurdu. 29 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu karar, Xbox 360 sahipleri için bazı değişiklikleri beraberinde getirecek.

Buna göre, önümüzdeki Temmuz ayından itibaren Xbox 360 Mağazası üzerinden yeni Xbox 360 oyunları, DLC (indirilebilir içerikler) ve diğer içerikleri satın almak mümkün olmayacak. Aynı şekilde, avatarların ve oyunların bulunduğu Xbox 360 Marketplace de yeni satın alımlara kapatılacak. Ancak, önceden sahip olunan dijital oyunlar hala oynanabilir olacak.

Microsoft'un Xbox oyuncu hizmetlerinden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Dave McCarthy, bu konuda yaptığı açıklamada, "TV ve film içerikleri 29 Temmuz 2024'ten sonra Xbox 360'ınızda görüntülenemeyecek" dedi. Bu bağlamda, Filmler ve TV uygulamasının da Xbox 360 platformundan kaldırılacağı belirtildi.

Xbox 360 Mağazası'nın kapanmasıyla birlikte, geriye dönük uyumlu Xbox 360 oyunlarını satın alma imkanı devam edecek. McCarthy, "Xbox One, Xbox Series X|S ve Xbox.com üzerinden geriye dönük uyumlu yüzlerce harika Xbox 360 ve Orijinal Xbox oyununu ve DLC'sini satın almaya devam edebileceksiniz," şeklinde açıklama yaptı. Ancak, gelecek yıl 29 Temmuz'dan sonra Xbox 360 Mağazası üzerinden satın alınan TV şovları veya filmleri görüntülemek için Windows 10 veya üzeri bir PC, Xbox One veya Xbox Series S / X gibi farklı platformlara yönelmek gerekecek.

Xbox 360 Mağazası'nın kapatılması, Xbox 360 konsolları için Xbox ağ hizmetlerini etkilemeyecektir. Xbox 360 sahipleri, çevrimiçi çok oyunculu oyun deneyimlerine devam edebilecek ve oyunlarını farklı bir Xbox 360 veya Xbox One / Xbox Series S|X konsoluna aktarabilecekler. Ayrıca, Xbox 360 oyunları, mağazanın kapatılmasından sonra da güncellemelerini almaya devam edecek.