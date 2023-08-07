Microsoft'un yolda olan Xbox konsolları için yeni gelişme

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, Series X dahil iki farklı oyun konsolu geliştiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:49
Microsoft'un yolda olan Xbox konsolları için yeni gelişme
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Microsoft hatırlayacağız üzere 2020 yılında Xbox Series X ve Series S konsollarını tanıttı. Bunun üzerinden 3 yıl geçti ve şirketin yeni konsollar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Xbox One konsolundan istediği başarıyı alamayan şirket, Series S ve Series X modellerini piyasaya sürmüştü.

DİSK SÜRÜCÜSÜ OLMAYAN BİR XBOX GELİYOR OLABİLİR

Microsoft'un Xbox ile rekabet ettiği Sony imzalı PlayStation'lar birkaç adım önde olsa da şirket kararlı. Haziran ayında Xbox Series S'in 1 TB olan versiyonunu duyuran şirket, bunun ötesinde yeni konsollar da geliştiriyor.

Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Microsoft, disk sürücüsü bulunmayan bir Xbox Series X geliştiriyor. Cihaz hakkında detaylı bilgiler elimizde yok ancak PlayStation'un Digital sürümüyle rekabet edecek gibi duruyor. 

Benzer şeklide Microsoft, 2025 yılında tanıtmayı planlandığı bir konsol üzerinde de çalışıyor. 


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